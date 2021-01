Saboterer grunnlaget for riktig rovviltforvaltning

Debatt

I Norge har man det man kaller differensiert rovdyrforvaltning. Det betyr at forvaltninga er ulik ut fra geografi. Stortinget har definert områder hvor man ønsker at rovvilt skal etablere seg, mens man utenfor disse områdene ikke ønsker at rovvilt skal etablere seg. I det ligger at i definerte rovviltområder er terskelen for felling av rovvilt høyere, og det er i stor grad aktuelt med forebyggende tiltak for å beskytte husdyr. Med andre ord; i definerte rovviltområder må beitedyrene vike, mens i de øvrige områdene må rovdyrene vike.