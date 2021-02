Det blir så flott, sa de

Debatt

Først og fremst vil vi si at vi ikke er politikere. Vi er to mødre, som etter å ha fulgt skolesaken i lengre tid har bestemt oss for å si noe. Vi hadde gleden av å sende både små og store barn på en flunkende ny skole i den flotte kommunen vår. Der fantes det både ressurser og kantine, til barna og ikke minst foreldrenes glede. Men det var før.

Fra den 01.01.20 var den lille kommunen vår ikke-eksisterende. En ny hverdag meldte sin ankomst, og fra nå og inn i fremtiden befant vi oss i Orkland. En kommunesammenslåing flesteparten av oss aldri fikk muligheten til å si vår mening om. Noen stemte selvfølgelig for, noen stemte mot og resten fikk aldri den telefonen hvor avstemningen angivelig foregikk.

Men vi er blitt Orkland. Om vi vil det eller ei. Og magefølelsen har ikke vært bare god, det må vi innrømme. Orkland blir kalt «et utstillingsvindu for kommunereformen». Med, ifølge regjeringen, følgende mål:

- Ta innbyggerne på alvor

- Ta medarbeiderne på alvor

- Ta fremtiden på alvor

Det viste seg fort at året 2020 ble det året hvor ord som nedbemanning og kutt i ressurser ofte ble nevnt. Nedbemanninger så alvorlige, at hovedutvalget valgte å bevilge 300.000 kroner til Meldal barne- og ungdomsskole. En kort oppsummering sier oss at vi ikke direkte føler en umiddelbar glede av å befinne oss i en ny sammenslått storkommune.

Gamle Meldal kommune la ned tre grendeskoler, som i utgangspunktet var en stor endring i skolestrukturen. Men vi gledet oss over en stor felles skole, og kunne alle se de positive virkningene dette hadde, både for enkelteleven og økonomien for kommunen. Og i gamle Meldal kommune var det en enighet om å satse på skolen.

Men glede har blitt erstattet med en følelse av at våre barn straffes, fordi vi er innbyggere i en tidligere kommune som fokuserte på barn og unge. Det vi en gang hadde skal vi ikke lenger ha, fordi det fra nå av skal dreie seg om harmonisering slik at alle skolene i Orkland kommer på samme nivå. Og det er selvfølgelig det eneste rette. Bjarne Aspaas har veldig gode poeng i sin uttalelse. Selvfølgelig bør lærertettheten økes i skolene, ikke senkes. Hvert eneste barn og hver eneste ungdom i Orkland skal og bør ha det samme utgangspunktet når det kommer til læring og utdanning. Men da må rett og slett nivået heves over hele fjøla. Vi er dessverre redd dette bare er toppen av isfjellet.

Med to gamle kommuner på så forskjellige steder på «skoleprioriteringsskalaen» er det klart at forskjellene blir store, og forandringene merkes følgelig godt i Meldal. Men det som kanskje skuffer aller mest er at vi fikk rett i den gnagende uroen vi kjente på. At vi som et «utkantsted» kom til å tape noe av det vi var aller mest stolt av. Og det er sjelden det gjør så vondt å ha rett.

For sannheten er, at det finnes elever som trenger mer enn bare en kontaktlærer i løpet av en skolehverdag, og dette gjelder ikke bare i Meldal, men i absolutt hele Orkland. Det finnes barn med store utfordringer på flere områder, og når disse utfordringene ikke blir sett eller hjelpen man trenger ikke finnes, så vil utfordringene bli til problemer. Og da tenker vi ikke kortsiktige problemer. Lykken er at elever med vedtak om spesialundervisning ikke rammes av nedbemanninger. I denne omgang. Men det vil komme elever som har utfordringer og som i aller høyeste grad trenger hjelp. Vil disse få den hjelpen som da trengs? Det er barna våre det dreier seg om, og fremtiden deres. Vi skylder dem såpass.

Vi kan enkelt og greit ikke sitte å se på det som skjer når det kommer til skolesituasjonen.

Er alle steinene snudd? Finnes det ingen mulighet for at hele Orkland kan følge gamle Meldals måte med både høy og prioritert lærertetthet? Følelsen av at det finnes måter å prioritere annerledes på sniker seg unektelig frem. Helse, omsorg og skole er noe som absolutt skal og bør stå høyt oppe på lista.

Tross vond magefølelse og gnagende uro, leter vi etter plusser med denne sammenslåingen. Innen helse får vi et nytt helsesenter, dette kan vi med glede sette på plussiden. Får håpe på flere.

Vi forventer ikke at alle skolemidler skal tildeles Meldal barne- og ungdomsskole, men vi forventer at alle Orklands skoler skal holde det nivået Meldal har jobbet for å få til.

Ta innbyggerne på alvor, ta medarbeiderne på alvor, ta fremtiden på alvor.

Barna våre er både innbyggere og fremtiden vår. Dersom barna ikke skal verken bli hørt eller tatt på alvor, hvor blir det av fremtiden vår da? Ikke i Meldal. Ikke i Orkland.





Vi skriver 2021, og vi klarer bedre enn dette. Vi som foreldre krever at det gjøres bedre enn dette.

Dette blir som å løpe baklengs rett inn i fremtiden. Med bind for øya og en ønskekvist i hånden.

Hilsen to meldalsmødre