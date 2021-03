Debatt

Sprengkulde etterfulgt av mildvær og mye regn i februar-mars, betyr problemer. På sommers tid dreneres regnet ned i bakken. Om vinteren er det tele, og da blir vannet ved store nedbørsmengder ofte samlet opp i basseng på jorder og veier. I tillegg er det gjerne stor fare for at stikkrenner og grøfter ikke klarer å ta unna alt vannet som kommer, pluss at elver og bekker går over sine bredder. Resultatet blir da ofte flom og store ødeleggelser.