Omfanget av seksuelle overgrep mot barn eksploderer - foreldre må på banen

Lørdag kunne ST avsløre at antall sedelighetssaker som involverer barn i orkdalsregionen nærmest eksploderte i fjor. Mens det i 2019 ble meldt om tre saker som omhandlet seksuell handling og/eller krenkende atferd mot barn under 16 år, ble det meldt om 20 slike saker i fjor. Vi snakker da om en økning på hele 560 prosent, noe som får lensmann Tor Kristian Haugan i Orkdal lensmannsdistrikt til å slå alarm: «Hvis trenden vi nå ser fra januar, februar og halve mars i år, så vil vi slå fjoråret med god margin. Vi er nødt til å få gjort noe med dette, men vi i politiet klarer ikke det alene. Nøkkelen ligger i at foreldrene kobler seg mer på. At de snakker med ungene sine, engasjerer seg og sjekker aktiviteten de bedriver på nettet,» uttaler Haugan til ST.