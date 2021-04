Krigslek eller fellesskap?

Debatt

«En drømmedag for barna». Det skriver Mølnbukt barnehage etter å ha invitert tre lokale heimevernssoldater til en aktivitetsdag sammen med ungene i barnehagen. - Heimevernet og barnehagen har flere felles verdier der samarbeid står i fokus. I barnehagen skal barna erfare å være betydningsfulle for fellesskapet, og barnas selvfølelse skal støttes, skriver barnehagen om bakgrunnen for dagen.

På forhånd hadde ungene forberedt seg med å lage kamuflasjeklær, mens et foreldrepar hadde snekret «våpen» til hele gjengen. Soldatene hadde med seg utstyr som feltrasjon, førstehjelpsutstyr og gassmasker. Og de hadde med seg virkelige våpen.

«Med våpen på ryggen, marsjerte vi på rekke mens vi lette etter fienden.» Slik beskriver barnehagen selv aktiviteten som barna deltok i. Det skapte reaksjoner:

«Bilder av barn som ligger og «sikter» på fienden sammen med soldater med gevær er ikke akseptabelt,»

«Jeg reagerte med stor forundring og ble svært betenkt over at dette foregikk i en barnehage med små barn.»

«Å ta våpen inn i barnehagen, og lære barna å lete etter fienden, er å gå over en grense.»

Reaksjonene er lette å forstå. Kombinasjonen små barn og virkelige våpen hører ikke sammen. Bildet av uniformskledde soldater med våpen som omkranser små barn i en barnehage er sterkt. Nettopp valget av bildet er da også noe barnehagen har beklaget. De står imidlertid fast på at det var en god ide å invitere Heimevernet, og viser til at foreldrene kun har gitt positive tilbakemeldinger. De får støtte blant annet av lokalpolitiker Kristian Fremstad (Sp): «Heimevernet opererer i lokalsamfunnet vårt, dette er folk som ungene kjenner fra før. Jeg klarer ikke å se noe negativt i det besøket de hadde i barnehagen. Hvor lenge skal vi skjerme ungene fra å vite hvorfor vi har et heimevern?»

Han peker også på det spesielle i denne saken, et faktum som gjør det mulig å forstå hvorfor det var naturlig for barnehagen her å invitere nettopp Heimevernet: Barna i Mølnbukt barnehage er nabo med flystasjonen på Ørlandet, og opplever nærmest dagstøtt at både bombefly og jagerfly tordner over barnehagen. HV-soldater øver jevnlig i området, og de er godt synlige i bygda. «Her ute er det å se en HV-soldat nesten vanligere enn å se politi,» sier Hjørdis Fremstad, avdelingsleder i barnehagen. Da blir det både naturlig og viktig å forklare hvem Heimevernet er, og hva soldatene gjør, også til små barn.

Allikevel kunne akkurat våpendelen av aktivitetsdagen vært gjort annerledes. Å forklare at man ikke skal peke på noen med våpen er både viktig og riktig. Men da må det være vanskelig å forstå at man like etterpå skal rette siktet mot «fienden».