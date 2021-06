Godt jobba, ikke minst i Rindal

Debatt

Med den vaksineplanen som foreligger, er det all grunn til å forvente at koronaepidemien går mot slutten her i Norge. Til høsten skal alle være vaksinerte, noe som vil bety at vi igjen vil kunne gå på fotballkamper, konserter, utesteder og festivaler sammen med en haug andre mennesker - uten å måtte tenke så mye på avstand og restriksjoner. Det er bare å glede seg.

Selv om vi ennå ikke har fasiten og at det ennå er litt for tidlig å konkludere med hvordan ST-kommunene har klart seg gjennom pandemien, så er det allikevel mye som tyder på at det er grunn til å applaudere for oss selv. Ikke minst så er det grunn til å klappe massivt og høyt for helsearbeiderne, kommunelegene, kommuneledelse og alle andre som har vært sentrale aktører i arbeidet med å håndtere pandemien.

Fordi: Vi har hatt flere større utbrudd både i Skaun, Heim, Orkland og Rennebu. Rundt juletider hadde vi et større utbrudd i Orkland, som lokale myndigheter klarte å slå ned relativt raskt. Ut fra det som hadde skjedd tidligere under pandemien, så var ikke det så overraskende, da oppskrifta for å lykkes lå der - ei oppskrift som hadde fungert, nemlig TISK: Testing, isolering, smittesporing og karantene. Men pulsen hos kommunelegene steg nok noen hakk da vi fikk større utbrudd i Orkland og Skaun nå i vår. Først etter 17. mai-helga, deretter etter pinsehelga. Nå dominerte nemlig den mer smittsomme engelske varianten, samt at det dukket opp tilfeller av den indiske varianten, som er ansett for å være betydelig mer smittsom enn de andre variantene. Mange fryktet nok da at det kunne eksplodere.

Men nok en gang ser det ut til at vi har klart å slå også de siste «angrepene» tilbake. De siste meldingene fra Rennebu og Orkland kan tyde på det. Mens Bergen, Oslo og nå senest Trondheim har sett seg nødt til å stenge ned samfunnet ved større utbrudd, ser det ut til at ST-kommunene klarer å håndtere utbruddene uten å måtte ty til de mest inngripende tiltakene. Mye av forklaringen kan nok ligge i at det er mye mer utfordrende å slå tilbake viruset i folketette storbyer, men samtidig ser vi at for eksempel Hammerfest også sliter voldsomt med å få kontroll.

Derfor er det all grunn til å takke og gratulere alle dem som i perioder har stått på til alle døgnets tider for å få kontroll og slå tilbake viruset. Det er lagt ned en kjempeinnsats som det står utrolig respekt av. Og mens Heim, Orkland, Skaun og Rennebu har lyktes godt med å slå tilbake viruset, har rindalingene lyktes godt med å aldri få viruset. Godt jobba!