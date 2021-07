Åpent brev til Torstein Larsen!

Debatt

Vi håper du også i fremtiden vil fortsette den gode jobben du gjør i orklandspolitikken, med det engasjementet du har for Orklands innbyggere, og i særdeleshet til de som ikke har vært like heldige her i livet. Vi tror mange orklendinger er glade for at du har brukt mye av din fritid, og nå mye av din tid som pensjonist, på lokalpolitikken.

Vi blir rett og slett triste av å lese innlegget til Hans Kringstad i avisa ST lørdag 17. juli.

Under overskriften «Orkanger skal være en aldersvennlig småby» kommer det atter en gang i slutten av leserinnlegget en oppsummering over ting forfatter av innlegget har i sine «arkiver».

Hva interne problemer i Pensjonistpartiet sentralt har å gjøre i lørdagens innlegg, ser ikke vi helt poenget med, ei heller hårfrisyren til vår kulturminister. Det må sies at du senere beklaget ditt innlegg på Facebook angående den nevnte frisyren. Men det er tydeligvis ikke nok. Det ser ut til at alt blir arkivert til en passende anledning, selv når man legger seg flat og beklager.

Er det slik vi vil ha det i Orklandspolitikken? Vi mener NEI! Om et drøyt år skal de politiske partiene begynne jobben med sine lister inn mot valget i 2023. Nye lokalpolitikere skal forhåpentligvis rekrutteres. Politikken trenger personer fra alle samfunnsledd, unge som eldre.

I vår fikk Orkland sitt Ungdomsråd, hva tenker de om slike innlegg?

Vi må si vi er skeptiske til at lokalpolitikken skal utøves på en slik måte som i lørdagens innlegg. Det må gå an å være uenig uten og komme med en tirade av påståtte fakta.

Stå på videre i lokalpolitikken, Torstein.

Ønsker deg en fortsatt god sommer.