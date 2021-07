Vi må ta et oppgjør med tankegodset som ledet til 22. juli

Debatt

Vi har nettopp markert at det har gått ti år siden 22. juli-terroren, hvor 77 mennesker ble drept. I kjølvannet av torsdagens mange markeringer, er det håp om at vi endelig skal klare å komme et viktig steg videre etter det som skjedde. Både Arbeiderpartiet og AUF, som var mål og offer for terroren på Utøya, har uttalt at de synes det har vært vanskelig å snakke om det som skjedde. Hvorfor; fordi de opplever å ha blitt hetset for å snakke om det, og fordi de raskt er blitt beskyldt for å «dra utøyakortet» hver gang de har satt tragedien på dagsorden. Men også alle oss andre, de øvrige politiske partiene inkludert, har opplevd det som vanskelig å snakke om dette, rett og slett av frykt for å si noe feil, redd for å støte noen. Dermed har denne grusomme tragedien i alt for stor grad blitt liggende som en uforløst verkebyll i ti år.

Les også: Ti mindreårige har vært knyttet til terror

I de mange talene som har vært holdt under tiårsmarkeringa, er det gjerne én ting som står fram som viktig. Nemlig at vi alle må ta et oppgjør med tankegodset som i dette tilfellet ledet til disse grusomme handlingene. Nå er det heldigvis ikke mange som lar slikt tankegods kulminere med terror, men dessverre er det mange som deler mye av tankegodset til terroristen. Og det må vi alle stå opp mot, og da ikke minst ALLE politiske partier.

Og det var nettopp det Ap-leder Jonas Gahr Støre manet til da han sa at høyresiden i politikken må ta et spesielt ansvar for å hindre høyreekstremisme. Men hva skjer, jo, tidligere osloordfører, Fabian Stang (H) går ut og beskylder Støre for å legge skylda på Høyre for drap og lemlestelser som terroristen begikk. Videre hevdet Stang at Støre gjorde «tragedien til partipolitikk.»

Dette viser nok en gang hvor vanskelig det er for Ap å mane til oppgjør mot terroristens tankegods. Støre la aldri skylda på Høyre i sin tale, men viste til at mange som forfekter et tankegods tuftet på intoleranse og fremmedhat, er så uenige med Ap om det meste at de ikke lytter til Ap's formaninger. Og derfor mener Støre at Høyre-sida på rope høyere. For når Ap og AUF roper, så blir de beskyldt for å bruke «22. juli-kortet», eller de får hets mot seg.

Dette skjønner heldigvis Erna Solberg og de fleste andre i Høyre. Dermed er det håp om at både høyre- og venstresida i framtida kan stå sammen og rope ut sin motstand mot dette tankegodset i et unisont kor!