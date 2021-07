Ingen skal ha dårlig samvittighet om de tyster i denne saken

Debatt

«Gjeddene vi tok den kvelden i 2009, var vanskelige å slå i hjel. De var som krokodiller,» har Morten Slupphaug tidligere uttalt til ST. Det var han som i 2009 avdekket at gjedda hadde gjort sitt inntog i Sika-vassdraget i Orkland. Han tok fem gjedder den kvelden i 2009, tre av dem på godt over kiloen.

Etter hvert ble det klart at ørreten i det flotte ørretvannet så å si var utryddet. Det samme var de vakre vannliljene som Sika har vært så kjent for. Det ble også raskt klart at gjedda måtte bort, både fordi denne rovfisken ikke hører hjemme her og er uønsket, men også fordi den fortrenger andre fiskearter - som ørreten. Og ørreten spiller en viktig rolle i Sika-vassdraget. I vassdraget finnes det nemlig elvemuslinger, en fredet art som regnes som naturens eget filtersystem, men som er avhengig av ørret for å kunne reproduseres.

I 2018 ble det derfor bestemt å rotenonbehandle Sika-vassdraget, med mål om å utrydde gjeddebestanden. Etter behandlinga, fant man kun død gjedde - ingen ørret, noe som bekreftet at gjedda hadde utryddet ørreten totalt. I 2019 ble det satt at ny ørret i Sika, og i år har mange sett at det igjen vaker ørret i vatnet.

Men det spørs hvor lenge det varer. I forrige uke fikk nemlig Erik Rostad Solhus ei gjedde på kroken da han fisket i Sika. Det betyr at gjedda er tilbake. Spørsmålet er hvordan. I følge tidligere fiskeforvalter Anton Rikstad, så har én eller flere gjedder overlevd rotenonbehandlinga, eller så har noen nok en gang satt ut gjedde i vassdraget.

Hvis det siste er tilfellet, vil det være liten vits å nok en gang bruke millionbeløp på rotenonbehandling, som man vanligvis gjør når det viser seg at man ikke har lyktes med å ta ut alt. Man klarte aldri å finne ut hvem som satte ut gjedde i Sika opprinnelig, men Rikstad ønsker tips hvis noen vet noe om at noen har satt ut gjedde på nytt. Og skulle noen vite noe, så er det bare å komme ut med det. For her er det greit å tyste. Det er nemlig alvorlig og straffbar faunakriminalitet å sette ut gjedde her. Og spesielt ille er det når det skjer i et vassdrag med fredete elvemuslinger, som er avhengig av ørretbestanden for å kunne reproduseres. Lykkes man ikke med å fjerne gjedda, vil den fort spre seg til andre vassdrag, og da har man et enormt og nærmest uløselig problem. Derfor skal ingen ha dårlig samvittighet for å tyste i denne saken!