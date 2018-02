Over 200 løpere i aksjon på Knykenstafetten

Sport

Totalt 79 lag fullførte Knykenstafetten 2018 under fine forhold i Knyken skisenter onsdag kveld. Det var deltakere fra aldersklasse 8–10 år og opp til senior som deltok.

Mange unge skihåp

Knykenstafetten har vært opp i 100 påmeldte lag i sine beste år, men de siste årene har antall lag vært rundt 80. Antallet påmeldte lag var med andre ord som forventet. Flest deltakere var det, ikke overraskende, i de yngste klassene. I klasse gutter 8–10 år stilte hele 19 lag til start, hvor hver løper gikk en kilometer hver. Men det var også god deltakelse i klassene opp til 14 år.

Lokale vinnerlag

I ungdomsklassene ble det en rekke lokale vinnerlag. Meldal stakk av med seieren i 13-14-årsklassen for gutter, mens Børsa/Buvik mix vant 15–16 årsklassen. I jenteklassen var det Orkdal IL som var sterkest i 13–14 årsklassen. Skaun/Buvik IL mix vant juniorklassen, mens det ble show da Orkdal ILs tredjelag med Erlend Wormdal Staveli gikk baklengs over mål til seier i seniorklassen for herrer.

Resultater:

Her er resultatene fra Knykenstafetten. Vi tar bare med topp 3 og fra 13 år og oppover:

G13-14 år:

1. Meldal IL 1 (Ola Sugustad Antonsen, Lars Svorkdal, Morten Grut) 28,18 2. Orkdal IL 2 (Sondre Fagerholt, Oscar Uv, Sondre Fagerholt) + 00,12 3. Rindal IL 1 (Mikkel Bakken, Scott Skjølsvol-Aasen, Daniel Ranheim) + 00,49

G15-16 år:

1. Børsa/Buvik mix (Olve Løseth, Martin Riseth Strømøy, Sivert Tjelle Wulff) 24,43 2. Leik IL + 00,27 3. Orkdal IL (Iver Slupphaug, Amanda Lynum, Arnt Johan Tungen) + 01,33

J13-14 år:

1. Orkdal IL (Helga Tungen, Martine Landrø Monsen, Ane Sigrid Tungen) 31,54 2. Buvik IL (Sigrid Haugskott, Ine Løseth, Sigrid Haugskott) + 01,21 3. Sokna IL + 01,44

J15-16 år:

1. Surnadal IL 29,07 2. Rennebu IL (Andrea Vikin, Guro Ytterhus, Torild Eggan) + 01,12

Kvinner junior:

1. Leik IL 29,03 2. Skaun IL/Buvik IL mix (Frida Haugskott, Ingrid Våga Fløttum, Sigrid Adde) + 00,19

Menn junior:

1. Skaun IL/Buvik IL mix (Håvard Solfeldt, Anders Haugskott, Erlend Våga Fløttum) 47,39

Menn senior:

1. Orkdal IL 3 (Håvard Mo, Fredrik Brønstad, Erlend Wormdal Staveli) 44,20 2. Leik IL + 00,21 3. Svorkmo NOI (Øystein Solligård, Jo Inge Sandvik, Einar Sandvik + 01,53

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255