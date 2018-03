Tatt ut til nytt COC-renn

Sport

Orkdalshopperen Espen Jacobsen ble for første gang tatt ut til et COC-renn sist helg da det ble arrangert to renn på Rena. Jacobsen ble disket i det første rennet for feil på hoppdressen og ble nummer 38 i det andre rennet. Nå har han fått sjansen til å vise seg frem igjen og har blitt tatt ut ti de kommende renne i COC-cupen som blir arrangert i Zakopane i Polen.

De som hopper COC i Zakopane kommende helg er:

Oscar P. Westerheim (Bækkelagets SK), Fredrik E. Villumstad (SKIMT), Espen Jacobsen (Orkdal IL), Thomas Aasen Markeng (Lensbygda Sportsklubb), Fredrik Bjerkeengen (Kolbukameratene) og Jesper Ødegård (Gausdal Skilag).

Jo Rømme Mellingsæter har også fått en spennende sjanse kommende helg. Han leverte strålende hopping sist helg da han vant begge norgescuprennene i A-klassen i Molde. Det resulterte i at han ble tatt ut til FIS-renn i Falun kommende helg. Her er det mulig å skaffe seg FIS-poeng som igjen gjør det mulig å delta i COC-renn kommende sesong.

Uttaket blant de som har meldt interesse til Falun er tatt på bakgrunn av rankinglista:

Richard Haukedal (Bækkelagets SK), Kristoffer Eriksen Sundal (IL Koll), Andreas Varsi Breivik (Tromsø Skiklub), Matias Braathen (Øvrevoll Hosle IL), Kenneth Henningsmo Fredheim (IL Nansen), Jostein Loe (Raufoss IL), Oliver Dahl (Byåsen IL), Jo Rømme Mellingsæter (Orkdal IL), Jørgen Oliver Strøm (Alta IF) Christian Røste Solberg (IL Jardar).

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255