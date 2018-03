Tok 29 pallplasser på Rosesvøm

Sport

Sist helg var OIFs svømmeavdeling til Molde og deltok på Rosesvøm. Det er et stort svømmestevne hvor det var påmeldt 178 personer fra 15 forskjellige lag med til sammen 1060 starter. Orkanger hadde med seg seks deltakere til dette stevnet: Tonje Prestmo, Simen Løvås, Una B. Johannesen, Elise Meland, Sander Løvås og Mia Linnea Lillegjære.

Solide forbedringer

Flere av svømmerne satte personlige rekorder på en rekke distanser. Tonje Prestmo og Simen Løvås prøvde seg på 800 fri og svømte ned tidene sine med henholdsvis 17 og 21 sekunder. Una Johannesen og Elise Meland skulle svømme 400 fri for første gang og fikk betalt i form av Meland kunne dra hjem fra stevne med en førsteplass, to andreplasser og tre tredjeplasser.

Sander Løvås hadde også meldt seg på flere øvelser han ikke hadde prøvd i konkurranse tidligere. En av øvelsene var 200 rygg hvor han imponerte med en førsteplass og tiden 3.39.07.

Junior for første gang

Mia Linnea Lillegjære er den som har holdt på kortest med trening av dem som var med OIF i helga. Ho skulle prøve seg som junior for første gang og det gikk veldig bra. Det er alltid litt spennende å gå fra rekrutt til junior. Da kan man bli disket om man gjør noen feil. Mia hadde fire nye øvelser hun skulle prøve ut i konkurranse.

- Dette taklet hun veldig bra. Hun har utviklet seg veldig raskt i bassenget og er veldig ivrig. I tillegg så svømte hun førsteetappen på stafetten som 4x50 m fri, forteller Elin Prestmo i svømmeavdelingen.

Orkanger hadde med seg nok svømmere til å stille et jentelag. Det endte med en 12. plass av 13 lag for et ungt lag som ble en erfaring rikere.

- Stor fremgang

Elin Prestmo er godt fornøyd med utviklingen til de yngste svømmerne.

- Veldig artig å se de yngste svømmerne våre ha stor framgang og gjøre det bra i sin årsklasse. Det å ha god innsats på trening gir tydelig resultater når en stiller på start i konkurranse, sier Prestmo.

Orkanger fikk totalt med seg 14 førsteplasser, 11 andreplasser og 4 tredjeplasser.

Neste stevne blir Stjørdalstoppen som er 7. April.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255