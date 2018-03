Sport

Orkanger IF arrangerte lørdag den 49. utgaven av Mini- og 10-års turnering i håndball i Orklahallen. Turneringen som er for barn i alderen 6 til 10 år har lokket i overkant av 50 lag de siste årene, men i år ble det påmeldingsrekord med hele 70 lag. I løpet av lørdagen ble det spilt hele 106 kamper fordelt på de tre baneflatene og det tydelig å se at ungene stortrives på parketten.

ST kommer tilbake med mer om turneringen i papirutgaven og på våre nettsider.