Lokale utøvere imponerte på Liatoppen

Arrangementet er verdens største skiskytterenn for barn/ungdom. Dette året deltok 1120 løpere fra 7 nasjoner fra klasse nybegynner til 16 år under feiende flotte forhold i strålende vårvær. Orkdal IL har tradisjon med å avslutte sesongen på dette arrangementet og hadde for anledningen med seg hele 20 skiskyttere til Hallingdal.

Med 20 utøvere på tur i tre dager, blir det sosialt og lagfølelsen blir sterk trass i at det er en individuell idrett.

Stafett først

Første konkurransedag fredag var det duket for Larsenstafett. Det er en klubbstafett i klassene G/J/MIX 11–12 år og 13–16 år. OIL stilte hele fem lag: Ett jentelag i 11–12 år, to guttelag i 13–16 år og, ett jentelag i 13–16 år og ett mixlag i 13–16 år. Stafett er stafett, og utøverne leverte etter tur. Mange fikk ut maks av det de er gode for, og det skapte gode plasseringer og god stemning på tribunen.

OIL fikk begge guttelagene inn topp 10 (6 og 10), jentelaget i 13–16 år ble nr. 6, jentelaget i 11–12 år ble nr. 11 og mixlaget ble nr. 17.

Sterke prestasjoner av OIL

Lørdag og søndag var det individuelle konkurranser med sprint på lørdag og fellesstart søndag for klassene 13–16 år, og sprint begge dager for de yngste. Det ble levert mange gode prestasjoner av OILs løpere også disse dagene.

Helga Tungen i J13 har hatt en strålende sesong, og presterte godt også på Liatoppen. Det ble pallplass på fellesstarten og niendeplass på sprinten. Ørjan Nergaard gjorde en meget god sprint og ble nr. 4 i den 104 mann store G15 klassen. Olve Tungen i G14 skjøt prikkfritt på fellesstarten, og gikk inn til en imponerende sjetteplass blant 87 konkurrenter.

Iver Slupphaug i G16 gikk to jevnt gode løp på Liatoppen, og det i konkurranse mot meget kvalifisert internasjonal motstand.

Rennbygg til topps

Det var ikke bare orkdalingene som viste seg fra en positiv side på Liatoppen i helga. Stine Hårstad fra Rennebu går i klassen J11 og gjennomførte strålende konkurranser. På lørdag ble hun nummer 2 på sprinten før hun gikk helt til topps på søndagens fellesstart. I J14 gjorde Torild Eggan fra Rennebu IL sakene sine bra på sprinten da hun ble nummer seks til tross for tre strafferunder på stående. Rennbyggen Nora Ytterhus gikk inn til en sterk 7. plass i 12-årsklassen på sprinten lørdag før det ble 15. plass på fellesstarten søndag.