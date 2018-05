Hemnerunden arrangeres på søndag

Sport

Søndag arrangerer Orkla Cykleklubb og Hemne Sykkelklubb det tradisjonsrike sykkelrittet Hemnerunden. Det er et turritt for klassene menn og kvinner fra 17 år og oppover.

I fjor var det strålende sol og meget flotte forhold for sykling som gjorde at hele 110 deltakere sto på startstreken. Værmeldingen for årets ritt ser også meget lovende ut, så det er ikke usannsynlig at arrangøren bikker 100 deltakere også i årets utgave.

Hemnerunden starter som vanlig ved Orkanger barneskole og løypa går så opp til Fannrem og opp Hemnevegen, stigninger opp til Hemnekjølen. Deretter lett ned til Kyrksæterøra (matstasjon 1.). Kupert terreng videre opp til Våvatnet (matstasjon 2 i bunnen før stigningene til Våvatnet). Fra Våvatnet er det ca. 25 kilometer til mål med lett terreng. Sykler forbi Gangåsvatnet, ned Skjenalddalen og i mål til Orkanger barneskole.

I fjor var Rasmus Strand fra TVK nær ved å slå løyperekorden som er på to timer og 59 minutter. TVK-rytteren syklet inn på 3,01,17 selv om det var litt motvind på vei tilbake.

I kvinneklassen var det Borghild Løvseth fra Orkla CK som var desidert raskest og kom inn på tiden 3,08,54. Hun var over 20 minutter foran Solrun Sæther som syklet inn til 2. plass.