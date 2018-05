Klar for landsfinale for juniorer

Sport

Even Størvold Bjørnås, snart 16 år gammel, fra Storås, er et nytt talent innen motorsporten i regionen. Even kjører for NMK Orkla. Han er lillebror til Sindre S. Bjørnås, som har gjort det meget bra over flere år i både bilcross og rallycross. Også han kjører for NMK Orkla.

Even kjørte sitt første bilcross løp som junior på Verdal Motorsenter lørdag 5. mai. Dette var kvalifiseringsløp til årets landsfinale for både juniorer og seniorer.

Even hadde flest poeng etter innledende omganger, og var dermed klar for A-finale. Denne vant Even suverent, etter å ha kjørt feilfritt.

A-finalistene, seks stykker, ble også kvalifisert til årets landsfinale for juniorer, som går på Grenland, Skien, senere i sommer.