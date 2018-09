Den 29 år gamle rekorden står fortsatt

Sport

Jon Arne Gaundal fra Steinkjer FIK vant årets Lina Roindt klart på tida 35,21 foran Johan Tøndel Hammer fra Børsa IL på på tida 36,57 og Ole Arnold Sødal fra Kyrksæterøra IL (37,03). Hjemmeløper Marthe Rødsgaard fra Rindal IL vant kvinneklassen på 50,17.

- Vi har hatt fine forhold og bra deltagelse, sier løpenestor Tor Jarle Bolme, til avisa Sør-Trøndelag.

194 deltagere

I konkurranseklassen, som løper på tid, var det 21 deltagere. Med trimklassen var det totalt 194 deltagere i årets løp.

- 21 påmeldte i konkurranseklassen er kanskje ikke så skrekkelig mange, men det er flere enn det har vært de siste årene. Det er vanskelig å få med flere for det er så mange konkurrerende arrangementer, som for eksempel forrige helgs Trondheim maraton.

- Vi var litt over 200 i fjor, men i år er det noen lokale arrangementer som bandt opp en del folk. Så vi er kjøle godt fornøyd med det totale antallet.

Løpet, som har start og ankomst ved Torshall på Bolme, er 10,8 kilometer langt, og foregår på asfalt.

Gammel rekord

Dag Øxnevads snart tretti år gamle rekord (33,41), satt i 1989, står seg fortsatt.

- Det ble ikke rekord. Gaundal brukte dette som siste hardøkt før et maratonløp neste helg. Han sprang nok ikke med tanke på rekord. Han sprang mest for å vinne, og det hadde han full kontroll på, sier Bolme.

I etterkant av arrangementet er Bolme godt fornøyd, ikke minst med mange gode tider fra de lokale løpere.

- Til neste år ønsker jeg meg at flere av de i trimklassen deltar i konkurranseklassen. Det er mulig at terskelen for å løpe i konkurranseklasse føles litt høy, men tidene viser av "trimmerne" som burde deltatt der.