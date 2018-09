Hoftun saksøker Rosenborg

Sport

Som lyn fra klar himmel ble Erik Hoftun (49) og Kåre Ingebrigtsen (52) sparket som henholdsvis assistenttrener og trener i Rosenborg, den 19. juli i år. Mens Ingebrigtsen fikk beskjed om sparkingen muntlig, på styreleder Ivar Kotengs kontor, fikk Hoftun beskjed om sparkingen mens andre personer var til stede i samme som.

– Koteng ringte meg så vidt i går, men utover det har det ikke vært noe kontakt. Det var ikke noen lang samtale, sa Hoftun, da avisa Sør-Trøndelag snakket med ham 23. juli, i forbindelse med supporternes hyllest av trenerduoen.

LES OGSÅ: – Koteng ringte meg såvidt i går

Nå skriver VG at trenerduoen har gått til sak mot klubben de både har trent og spilt for.

– Da Ingebrigtsen og Hoftun fikk sparken, fulgte ingen begrunnelse. Og henvendelsen kom heller ikke skriftlig, men muntlig. De ble bare bedt om å gå på dagen. I slike saker skal partene først ha et drøftelsesmøte. Det hoppet ledelsen i Rosenborg glatt over. Det verste var at Erik Hoftun fikk beskjeden i et rom der det også var andre mennesker til stede, sier trenerforeningens leder, Teddy Moen, til VG.

Ingebrigtsen og Hoftun representeres av advokat Stein Kimsås-Otterbech i Advokatfirmaet Thommessen AS og advokat Andreas Messelt Ekker i Bjerkan Stav Advokatfirma AS. De har gitt følgende uttalelse:

– Det har vært skriftlig korrespondanse mellom partene, og det har blitt avholdt et resultatløst møte. Dette blir nå en rettslig prosess for domstolene, og vi mener at oppsigelsene av Hoftun og Ingebrigtsen er usaklige.

– Vi forholder oss helt rolig til dette. I Rosenborg mener vi at vi har jussen og alt annet på plass i denne saken, sier personalsjef Trond Alstad til VG.

Det har ikke lyktes avisa Sør-Trøndelag å komme i kontakt med Erik Hoftun eller hans hans representanter.