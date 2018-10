Orklas andrelag er distriktets nest beste seniorlag

Sport

Orkla har ikke bare det beste seniorlaget i distriktet, men også det nest beste. Mens førstelaget til Orkla nå kjemper en intens kamp om å berge plassen i 3. divisjon gjør andrelaget sakene sine meget bra i divisjonen under.

Søndag var det duket for lokaloppgjør i 4. divisjon da Orkla 2 tok imot KIL/Hemne på Orkla Sparebank stadion. Dette var også kampen som kunne avgjøre hvilket seniorlag som er det nest beste i STs nedslagsfelt. Det er ikke mange år siden det var fire lokale lag i 3. divisjon. Nå er det bare Orkla som er igjen, mens lag som KIL/Hemne, Meldal og Buvik holder til i 4. divisjon og 5. divisjon.

Kampen mellom Orklas andrelag og KIL/Hemne ble aldri spesielt spennende. Orkla 2 vant til slutt med en overbevisende 5-1-seier og ligger nå på en 3. plass i 4. divisjon.

Etter helgas runde og med en serierunde igjen er KIL/Hemne på 8. plass med 29 poeng og fire poeng opp til Orkla 2.

Meldal fikk det tøft borte mot serieleder Strindheim og tapte 7-0, men Meldal har berget plassen i 4. divisjon og er bare tre poeng bak KIL/Hemne på tabellen.

PS! Om Orklas førstelag ikke skulle berge plassen i 3. divisjon vil Orkla 2 rykke ned til 5. divisjon til tross for at laget ligger i toppen av 4. divisjon. Det er av den enkle grunn at man ikke kan ha to lag fra samme klubb i samme divisjon.