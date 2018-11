Orkland idrettsråd må være på plass til 2020

Sport

I forbindelse med kommunesammenslåingen av Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord, skal også idrettsrådene slå seg sammen til ett idrettsråd innen 1. januar 2020. Nylig hadde Orkland idrettsråd sitt aller første møte og har nå så smått begynt med prosessen om å gjøre tre idrettsråd om til ett.

- Vi har nå hatt ett møte hvor idrettskretsen var med og tok initiativet til møtet. Det var bare et førstemøte hvor vi presenterte hverandres idrettsråd og hvordan vi jobber, forteller leder i Orkdal Idrettsråd, Øyvind Mikkelsen.

Det ble også snakket litt om hvordan det nye idrettsrådet bør se ut.

- Det ble litt drodling rundt hvor stort det nye idrettsrådet bør være, uten at vi kom frem til noe konkret. Tanken er i hvert fall at alle de eksisterende idrettsrådene skal være representert i det nye idrettsrådet, men at det muligens blir for stort og ta med alle idrettslagene, sier Mikkelsen.

Det skal holdes et nytt møte 4. desember.

- Da kommer vi nok til å legge frem litt tall og gå gjennom hvilke anlegg vi har og hva kommunene har bidratt med tidligere. Det anbefales at vi skal en sak for årsmøte i løpet av 2019 slik at et nytt idrettsråd er på plass til 1. januar 2020. Vi får god hjlp fra idrettskretsen om hvordan dette bør gjøres og hvordan vi kan ivareta alle, sier Mikkelsen.

ola.rise@avisa-st.no

952 52 255