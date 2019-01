Lokaloppgjør i cupen: - Vi er storfavoritter og har alt å tape

Sport

Denne uken ble oppsettet for den første kvalifiseringsrunden i cupen for herrer satt opp. Der er det duket for et artig lokaloppgjør som ikke nødvendigvis blir så veldig spennende. 3. divisjonslaget Orkla har fått hjemmekamp mot 4. divisjonslaget Meldal på Orkla Sparebank stadion.

- Vi er favoritter

Orkla-trener Stig Kammen er godt fornøyd med trekning i den første kvalikrunden.

- Det er kjempeartig med lokaloppgjør. Det er i hvert fall mye mer spennende enn å møte NTNUI borte som vi gjorde i fjor. Dette er en kamp som forhåpentligvis kan trekke en del folk til stadion, sier Kammen.

Orkla som akkurat berget plassen i 3. divisjon i fjor er store favoritter mot Meldal og det er også Kammen enig i.

- Det er en kamp vi skal vinne. Vi er store favoritter og har dermed alt å tape, men det blir nok forhåpentligvis en artig kamp. Vi er fornøyd med trekning. I fjor møtte vi to lag som var bedre lag enn Meldal i de to kvalifiseringsrundene, sier Kammen.

Skulle gjerne spilt hjemme

Wilhelm Iversen tok over treneransvaret i Meldal foran årets sesong etter at Knut Kåre Brøndbo ga seg etter sesongen for å flytte nordover. Han også er godt fornøyd med oppsettet, men skulle gjerne hatt hjemmebanefordel.

- Dette er jo et lokaloppgjør som har en klar favoritt. Så får vi prøve å gjøre det beste vi kan for å få til en god kamp. Vi er fornøyd med trekningen, bortsett fra at Orkla har fått hjemmekamp. Om vi hadde spilt hjemme kunne kanskje kampen vært litt mer åpen. Vi kunne selvsagt fått lettere motstand, men dette er en kamp som kan samle litt folk og skape litt interesse, sier Iversen.

Møter Hitra

KIL/Hemne er også med i den første kvalifiseringsrunden og skal møte Hitra på bortebane. Det er bare de tre lokale lagene som er med i årets cup.

Kampene skal spilles innen 24. mars. Når det gjelder lokaloppgjøret mellom Orkla og Meldal er ikke endelig dato fastsatt.

- Datoen er litt usikker enda, men det er vel stor sannsynlighet for at det blir tett opp til den 24. mars, sier Kammen.

PS! Det skal spilles to kvalifiseringsrunder før lagene kommer seg til den første offisielle runden av den norske cupen. Det er i den 1.-runden det er muligheter for å få storlag på besøk. I fjor kom Orkla seg til 2. runde i cupen og ble slått ut av eliteserielaget Ranheim.

Her er hele oppsettet:

Idd – Sparta Sarpsborg

Borgen – Sprint-Jeløy

Østsiden - Selbak

Råde – Rakkestad

Drøbak-Frogn – Ås

Holmlia – Nordstrand

Christiania BK – Follo

Oslojuvelene – Grei

Korsvoll – Årvoll

Lommedalen – Ullern

Ready – Rilindja

Rommen – Heming

Kolbotn – Manglerud/Star

Heggedal – Re FK

Gjelleråsen – Blaker

Kløfta – Aurskog/Høland

Rælingen – Skjetten

FUVO – Skedsmo (spilles 16/3)

Gran – Jevnaker

Faaberg – Trysil

Toten – Konnerud

Domkirkeodden – Storhamar

Kolbu/KK – Valdres

Redalen - Lillehammer

Gjøvik/Lyn – Løten

Ottestad – Sander

Hallingdal – Drammens BK

Modum – Vestfossen

Åssiden – Kongsberg

Teie – Flint

Eik Tønsberg – Runar

Halsen – Hei

Urædd – Tollnes

Storm – Skarphedin

Vigør – Pors

Flekkefjord – Våg

Lyngdal – Mandalskameratene

Eiger – Ålgård

Klepp – Voll

Frøyland – Varhaug

Riska – Hinna

Staal Jørpeland – Lura

Madla – Midtbygdens

Åkra – Vardeneset

Kopervik – Djerv 1919

Stord – Tertnes

Os – Odda

Øystese – Bergen Nord

Lyngbø – Trott

Sund – Bjarg

Varegg – Gneist

Vestsiden/Askøy – Arna-Bjørnar

Solid – Fana

Loddefjord – Trio

Frøya – Sandviken

Studentspretten – Førde

Stryn – Eid

Kaupanger – Fjøra

Rollon – Herd

SIF/Hessa – Volda

Ørsta – Bergsøy

Emblem – Averøykameratene

Åndalsnes – Kristiansund FK

Sunndal – Surnadal

Tomrefjord – Eide/Omegn

Hitra – KIL/Hemne

Heimdal – Sverresborg

NTNUI – Tynset

Kolstad - Charlottenlund

Orkla – Meldal

Strindheim – Melhus

Ørland – Trygg/Lade

Vuku – Namsos

Steinkjer – Kvik

Sandnessjøen - Åga

Fauske/Sprint – Innstranden

Brønnøysund - Rørvik

Rana - Mosjøen

Skånland – Leknes

Morild – Melbo

Sortland – Grand Bodø

Bardufoss – Landsås

Finnsnes – Nordkjosbotn

Skarp - Krokelvdalen

Lyngen/Karnes - Skjervøy

Norild – Tverrelvdalen

Porsanger – Kirkenes

Bjørnevatn – HIF/Stein