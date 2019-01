Tilbake på topp

Sport

Svein Røstvolds Flying On Line imponerte alt og alle da hun i sitt livs andre løp i karrieren fosset inn til seier i et DNT-løp for norskfødt treåringer for to år siden. Men siden klarte den lille krigeren aldri helt å følge opp - før søndag.

Da viste nemlig Hemne-hoppa gode gamle takter. Med Dag-Sveinung Dalen i sulkyen suste Rite On Line-datteren inn til en råsterk seier på kilometertida 1.17,5, den andre i karrieren - men trolig ikke den siste.

Spik Mollyn til topps Spik Mollyn gikk til topps i sitt første løp på trøndersk jord.

Stolpe

En som imidlertid ikke lar det gå lang tid mellom seirene, er Bjørn Nyhus' The Last Ticket. Søndag kom hesten til start etter seks ukers pause, og med fire strake seirer i bagasjen. Og seiersmaskina startet 2019 som han avsluttet fjoråret, nemlig med seier. Dermed står hingsten med stope i raden, hvilket betyr at det står fem ett-tall under hverandre i programmet.

Også Trude Klevelands Idjerven startet året på best mulig vis. Med Amanda Robertsen i sulkyen tok hesten en bunnsolid seier i årsdebuten, etter å ha hentet inn «rømlingen» Buaas Terna midt på oppløpet.

Lokal resultater:

1. løp: 1) The Last Ticket 1.16,0, 2) Fux Pride 1.16,0, 7) Midnight Moon 1.17,0

2. løp: 3) Vassli Tuppa 1.33,6, 4) Jærvsømina 1.33,6g

3. løp: 1) Idjerven 1.30,5

4. løp: 1) Flying On Line 1.17,5, 7) Justasecond 1.18,8

5. løp: 5) Five Stars Genius 1.19,0

6. løp: 4) Sindor X 1.27,9

8. løp: 3) Varg Ulf 1.36,8