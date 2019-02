Seiret i viktig lokaloppgjør

Sport

Lørdag var det duket for en aldri så liten lokal opprykkskamp i Orklahallen da Svorkmo tok imot Lensvik i Orklahallen. Begge lag sto med ti seiere etter de elleve første kampene i den lokale 5. divisjonsavdelingen. Svorkmo vant det motsatte oppgjøret tidligere i sesongen med 18-16, men denne gangen var det gjestene fra Lensvik som trakk det lengste strået.

Etter en jevnspilt første omgang hvor lagene var like langt, var det til slutt bortelaget som klarte å rive seg løs å stikke av med seieren 19–16 til slutt.

Det gjør at Lensvik troner øverst i 5. divisjon med 22 poeng. Like bak følger Ålen som har like mange poeng, mens Svorkmo nå ligger på tredjeplass, to poeng bak og har mistet litt grepet i kampen om opprykket.

Det gjenstår nå fire kamper av årets 5. divisjon. Til helga skal Lensvik møte andreplassen Ålen på bortebane i det som kan bli helt avgjørende i kampen om å rykke opp til 4. divisjon.

Disse spilte for Lensvik: Janne Thoresen (4), Marthe Mæhlen Landrø (6), Christiane Hartmark Grønningen (2), Nora Ølstøren (2), Kaja Skjenald Hansen, Line Mjønes Indergård, Anne Carlijn Vis, Janne Selnes, Malin Landrø (1), Maren Rødsjø (1), Kari Anne Hegna Sterten (3) og Lisa Landrø Sletten

Disse spilte for Svorkmo: Margrete By (5), Ida By Karlsen, Anita Damli, Emma Kvåle, Hanne Haldogard Bjørkli, Maja Svinsås Buan (4), Beate Antonsen Hansen (1), Elise Pedersen (2), Gunnhild Trondsdatter Tallerås, Berit Mosbakk (2), Camilla Lorentsen, Gerd Inger Bergsrønning, Lisa Svorkås, Lotte Krokstad Schei (2)