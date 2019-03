Slutt for Ljøkelsøy

Sport

I tre år har Roar Ljøkelsøy (42) jobbet som assistenttrener for det tyske hopplandslaget, under hovedtrener Werner Schuster.

Nå skal orkdalingen ha fått beskjed om at kontrakten ikke blir fornyet.

Ljøkelsøy sier til VG at han vil fortsette som hopptrener, men at han foreløpig ikke vet hvor.

Da avisa Sør-Trøndelag satte seg ned for et eksklusivt intervju med Ljøkelsøy i forbindelse med denne ukas Raw Air-hopprenn i Granåsen, sa Ljøkelsøy at han ville gjøre ferdig sesongen med det tyske landslaget før han tok stilling til hva som eventuelt skjer fremover.

Ljøkelsøy har fått mye ros for jobben han har gjort med flyveteknikken til de tyske hopperne. Tyskland tok blant annet tre gull i ski-VM nylig.

Det er en kjent sak at det norske landslaget ønsker å sikre seg Ljøkelsøys tjenester.

