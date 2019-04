Slapp inn fem for andre kamp på rad

Sport

Tirsdag kveld spilte Meldal sesongens andre kamp i 4. divisjon borte mot Heimdal. I serieåpningen ble det tap 1–5 hjemme for Rennebu og det gikk ikke stort bedre mot Heimdal.

Effektive Heimdal

Meldal hang veldig bra med i den første omgangen, men halvveis i omgangen tok vertene ledelsen 1–0. Det tok ikke mer enn to minutter før lagene var like langt, da Robert Lystad Midtlyng satte inn utligningen. Lagene så ut til å gå til pause med uavgjort, men helt på tampen av omgangen satte Heimdal to kjappe scoringer og ledet 3-1.

- Vi spiller en ok første omgang hvor vi skaper flere gode muligheter. Dessverre scorer Heimdal på sine tre eneste muligheter og leder ufortjent 3–1 til pause. Pauseresultatet kunne fort vært snudd på hodet, oppsummerer Meldal-trener Wilhelm Iversen.

Avgjort tidlig

Kampen ble i realiteten avgjort da Heimdal fikk en tidlig scoring i andre omgang. Kort tid etter, ble ledelsen økt til 5–1. Eirik Skjevdal reduserte til 5–2 halvveis i omgangen, før Vidar Røttereng reduserte igjen og fastsatte sluttresultatet til 5-3.

- Andre omgang er vi svake første 20 minutter og slipper inn to mål. Gledelig at vi ikke mister hodet og greier å redusere til 5–2 og 5–3. Heimdal vinner fortjent etter at de er bedre enn oss i andre omgang, selv om det ironisk nok står 2–2 i målprotokollen omgangen isolert sett. Mål preger kamper, også denne, sier Iversen om kampen.

Meldal står nå med to strake tap og har bare Svorkmo bak seg på tabellen etter to serierunder i 4. divisjon. Neste kamp for Iversens mannskap er hjemme mot Hitra om halvannen uke.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Heimdal kunstgress 16. april

Heimdal-Meldal 5–3 (3-1)

Mål: 1-0: Heimdal (26. min) 1-1: Robert Midtlyng (28. min) 2-1: Heimdal (40. min) 3-1: Heimdal (44. min) 4-1: Heimdal (48. min) 5-1: Heimdal (58. min) 5-2: Eirik Skjevdal (65. min) 5-3: Vidar Røttereng (77. min)

Laget: Tor Helge Taagvold, Ole Ingar Helgeton, Henning Ree Snoen, Andreas Kvam, Mats Elverum Evensen, Robert Midtlyng, Wilhelm Iversen, Einar Rikstad, Vidar Røttereng, Eirik Skjevdal, Andreas Fagerli

Gule kort: Mats Elverum Evensen, Meldal + ett til Heimdal

Dommer: Ruben Skjelstad Dragland, Kurland

Stjernebørs:

*** Vidar Røttereng

** Eirik Skjevdal

* Tor Helge Taagvold

