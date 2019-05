Avgjorde med drømmetreff

Sport

Rennebu har vært seiersvante de siste to sesongene, men før kampen mot Sverresborg torsdag kveld hadde ikke laget vunnet på sine to siste seriekamper, men det aktet Håvard Meslos mannskap å gjøre noe med.

Torsdag kveld gjestet Sverresborg Frambanen i strålende solskinn foran drøyt 200 tilskuere.

Det ble et jevnt oppgjør der begge lag hadde flere store sjanser, men lagene gikk til pause uten nettkjenninger. Rennebu startet begge omgangene best, men Sverresborg tok mer og mer over utover omgangene, og det ble dermed et tett og nervepirrende oppgjør som svingte begge veier.

Drømmescoring

Arne Gunnes ble godt passet på av motstanderlaget, men etter 75 minutter greide han på mesterlig vis å vri seg løs og fyre av et skudd fra rundt 25 meter, som gikk rett i krysset. Dermed sto det 1–0 til Rennebu, noe som også holdt helt inn, til tross for et massivt Sverresborg-press siste kvarteret av kampen.

Dermed kunne et glad og lettet Rennebu innkassere tre nye poeng, til stor jubel fra det tallrike publikummet.

- Herlig å avgjøre

Målscorer Arne Gunnes forteller at det ble en ordentlig slitekamp mot Sverresborg, og at det var herlig å se skuddet som avgjorde kampen, gå i mål.

- Spesielt morsomt er det å avgjøre slike kamper når det er så mange tilskuere tar turen for å heie oss fram, forteller Gunnes.

Neste kamp blir onsdag 22. mai mot Trygg/Lade, den kampen spilles på Rennebu kunstgress.

Kampfakta

Fotball

4. divisjon avdeling 2

Frambanen 16. mai

Rennebu-Sverresborg 1–0 (0-0)

Mål: 1-0: Arne Gunnes (75. min)

Laget: Tormod Johnson Eggan, Ola Håker Stavne (Markus Nyberg 45. min), Jo Andreas Flå, Christian Ilvang, Stian Merket, Ola Andreas Hoel, Øystein Østerås, Arne Gunnes, Ole Gunnes, Aslak Nyvold (Erlend Gorseth, 80 min), Håvard Meslo Hårstad

Dommer: Leif Magne Betten (Utleira IL)

Gule kort: Markus Nyberg, Rennebu

Stjernebørs:

*** Arne Gunnes

** Ola Andreas Hoel

* Jo Andreas Flå