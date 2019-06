Velger du riktig and kan du vinne 20 000 kroner

Sport

Lørdag 15. juni arrangerer Lions Club Orkdal andeløp i Skjenaldelva og fotballcup på Glimt stadion som ligger like ved elva. Orkanger Diamonds og U & IL Glimt er teknisk arrangør for cupen som er et samarbeid med Trøndelag fotballkrets. Cupen er såkalla tilrettelagt fotball som er for folk som ikke passer inn på vanlige fotballag.

Det er nærmere 2000 ender som skal slippes ut i elva lørdag ettermiddag.

- Vi håper å kunne slippe ut 2000 ender. Så langt har vi vel solgt 1600 og det blir nok noen flere inn mot helga. Det er flere enn i fjor i hvert fall. Vinneren av hovedpremien stikker av med 20 000 kroner og det er jo en meget bra premie, sier Ragnvald Johnsen i Lions Club Orkdal.

Selve andeløpet skal gå parallelt med cupen, men det blir et lite pauseopphold under andeløpet.

- Selve cupen starter fra morgenen av, så blir det en pause mens andeløpet pågår. Det pleier å være veldig populært og tiltrekker seg en god del tilskuere som følger endene nedover elva til målet, sier Johnsen.

Cupen har i år tiltrekt seg 16 lag mot fjorårets ni lag.

I tillegg til dette vil overskuddet som kom inn i fjorårets andeløp bli brukt til å sende en heldig person til helsesportuka i Tana i sommer. Årets heldige vinner er Morten Røen fra Løkken. Han blir deltaker på Helsesportsuka i Tana i perioden 4.–10. august. Lions Club Orkdal dekker alle utgifter til reise og er i tillegg med og finansierer oppholdet.