17-åring til topps i Wallenbergløpet

Sport

NMK Orkla arrangerte lørdag 22. juni Wallenbergløpet. Det er et kvalifiseringsløp til årets landsfinale for både junior og åpen klasse.

Orklafører Even Størvold Bjørnås (17 år) kjører bilcross på tredje sesongen, andre sesong i konkurranse. Han har gjort seg bemerket i miljøet, en skikkelig råtass på banen med stødig og god kjøring. Han har vært med og, både sett og lært, siden hans eldre bror, Sindre, begynte med motorsport for ni år siden.

Even var allerede kvalifisert til NMK’s juniorlandsfinale med fjerdeplass på Bollandsmoen for to uker siden. Når Even stiller på startstreken er målet alltid å nå en A-finale, men aller helst å havne på pallplass.

Under lørdagens løp var unggutten fra Storås best etter innledende omganger og fikk dermed førstespor i A-finalen. Med god og smart kjøring kunne han passere målstreken først og kjøre inn til en suveren seier.

- Å vinne et løp er stort, men å vinne på hjemmebane er enda større, sa 17-åringen etter triumfen.