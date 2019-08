Troner øverst etter ny seier - neste helg kan mye avgjøres i viktig toppkamp

Sport

I helga tok Buvik turen til Støren for å spille høstsesongens andre bortekamp. Buvik var naturlig nok store favoritter da bunnlaget Støren sto på motsatt halvdel, men det skulle ta sin tid før Ole Johan Hellands mannskap fikk hull på byllen.

Første omgangen var målløs, men drøyt ti minutter ut i andre omgang smalt det fra Daniel Krogstad som sendte gjestene i føringen. Ti minutter senere økte Tom Christian Framnes til 2-0 og i sluttminuttene fastsatte Even Nilsen sluttresultatet til 3-0.

Buvik troner dermed øverst i 5. divisjon, to poeng foran Utleira som har en kamp mer spilt og fire poeng foran IL Tempo. Kommende fredag er det duket for toppkamp på Da-Tel Arena når nevnte IL Tempo kommer på besøk. Med seier der vil Buvik har fått et veldig godt grep om opprykksplassen til 4. divisjon.

Kampfakta

5. divisjon avdeling 3

Støren Idrettspark 16. august

Støren-Buvik 0-3 (0-0)

Mål: 0-1: Daniel Krogstad (57. min) 0-2: Tom Christian Framnes (66. min) 0-3: Even Nilsen (89. min)

Laget: Håkon Buhaug Folstad, Erlend Mo Rognes, Mats Eid Bjørset, Magnus Gangaune Skirstad, Pål Andre Riaunet, Even Estenstad Nilsen, Daniel Skjølberg Krogstad, Ole Tjelle-Heen, Tom Christian Larsen Framnes, Marcus Nyang, Pål Fredrik Simonsen

Gule kort: Mats Eid Bjørset og Magnus Gangaune Skirstad (Buvik) + ett til Støren

Dommer: Hussein Ali Sharif (Tiller IL)

Stjernebørs:

*** Even Nilsen

** Daniel Krogstad

* Erlend Mo Rognes