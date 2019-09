Slapp inn tre på fem minutter

Sport

Meldal fikk en verst tenkelig start på hjemmekampen mot Byåsen 2 søndag. Gjestene satt tre baller bak Tor Helge Taagvold før det var gått 20 minutter og Wilhelm Iversen menn hadde satt seg i en håpløs situasjon med tanke på å skaffe sårt trengte poeng.

Meldal slo likevel sterkt tilbake etter kalddusjen og etter drøy halvtime reduserte Andreas Kvam og like før pause reduserte Robert Midtlyng til 2–3 og det var plutselig kamp igjen.

– Vi får en meget dårlig start på kampen. Minst to av disse målene burde vært unngått. Heldigvis tar vi raskt tak i kampen og burde gått til pause med uavgjort, sier Meldal-trener Wilhelm Iversen.

Det tok bare noen få minutter av andre omgang før mye av spenningen forsvant igjen da Byåsen økte til 2–4. Ole Ingar Helgeton reduserte etter en time, men det holdt ikke for Meldal som til slutt tapte 3–5.

– Andre omgang starter veldig bra, hvor vi er på fra start og burde allerede etter få minutter utlignet. I stede er det Byåsen som øker. Alle mann skal ha ros for at de står på til kampen er over. Dette var nok en artig kamp å se fra tribuneplass. Dessverre greier vi ikke få med oss poeng, noe vi burde kampen sett under ett, sier Iversen.

Kampfakta

4. divisjon menn

Løkken Stadion 1. september

Meldal-Byåsen 2 3–5 (2–3)

Mål: 0-1: Byåsen 2 (13. min) 0-2: Byåsen 2 (15. min) 0-3: Byåsen 2 str. (18. min) 1-3: Andreas Kvam (33. min) 2-3: Robert Midtlyng (38. min) 2-4: Byåsen 2 (49. min) 3-4: Ole Ingar Helgeton (60. min) 3-5: Byåsen 2 str. (80. min)

Laget: Tor Helge Taagvold, Phong Thanh Kevin Tran, Sondre Hoel, Nils Storås, Even Aaland, Vidar Røttereng, Robert Midtlyng, Wilhelm Iversen, Andreas Kvam, Ole Ingar Helgeton, Vegard Selvnes.

Gule kort: Ingen

Stjernebørs:

*** Vegard Selvnes

** Vidar Røttereng

* Ole Ingar Helgeton