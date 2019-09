Tapte stygt mot serielederen

Sport

Glimts 6. divisjonslag fikk det tøft mot den suverene serielederen Trygg/Lade 2. Det endte til slutt med 1-6-tap etter en scoring av August Indergård.

- Vi fikk det som forventet tøft mot serieleder Trygg/Lade 2, et lag som nok bør finne seg et annet nivå å spille på. Vi er enige på forhånd om å gi det et ærlig forsøk, å prøve å spille vårt eget spill, så får det briste eller bære. Det holdt i 2 minutter, sier Glimt-trener Odd Ivar Sletvold humoristisk.

Før han legger til at laget kjempet godt gjennom store deler av kampen:

- Andre omgang blir en solid opptur med Glimt øyne. Vi står mye bedre i presset, T/L 2 skaper ikke all verden. Vi får til tider etablert vårt eget spill, og stresse serielederen i perioder. Vi løper til krampa tar oss, og tar med oss læring av så spille mot et i overkant godt 6. divisjonslag, sier Sletvold.

Kampfakta:

6. divisjon avdeling 5

Glimt-Trygg/Lade 2 1-6 (0-3)

Mål: August Indergård

Glimt: Mikael Paulsen, Jo Husdal-Lars Gøran Dromnes-Jon Anders Rian,Lars Husdal, Vegard Berg Vuttudal-Odd Ivar Sletvold-Johan K Kvam, Sander Storsand Evjen, Håvard S Sandvik, Håkon Schei Garberg

Stjernebørs:

*** Odd Ivar Sletvold

** Jo Husdal

* Kasper S. Hansen