Motgangen fortsetter for Rennebu

Før lørdagens kamp mot Heimdal hadde de oransjekledde kun vunnet to av høstkampene. Fire tap og 24 mål i mot, forteller sitt om en tung høst.

Det var likevel et revansjesugent hjemmelag som tok i mot Heimdal i vakkert høstvær på Frambanen. Kampen bølget lenge frem og tilbake, men det var bortelaget som fikk inn det første målet, etter 26 minutter. Resten av omgangen var jevnspilt, men et effektivt Heimdal gikk opp til 0-2 etter 40 minutter. Det gikk ett minutt før Ole Gunnes reduserte til 1-2, og hjemmelaget var nære en utligning rett før pause. På overtid av første omgang scoret derimot Heimdal enda et mål, og det var et slukøret Rennebu som gikk til pause på stillingen 1-3.

Klarte ikke å komme tilbake

Andre omgang var bare 13 minutter gammel da Heimdal la på til 1-4, som også ble stillingen etter fulltid.

Rennebu ligger nå nede på 6. plass på tabellen, godt unna nedrykksstriden, men med muligheter for å avansere hvis de greier å snu den negative trenden de er inne i. Neste kamp er borte mot Hitra, før de tar i mot et nedrykkstruet Røros hjemme den 5. oktober.

Kampfakta

4. divisjon avdeling 2

Frambanen 21. september

Rennebu-Heimdal 1-4 (1-3)

Mål: 0-1: Heimdal (26. min) 0-2: Heimdal (40. min) 1-2: Ole Gunnes (41. min) 1-3: Heimdal (45. min) 1-4: Heimdal (58. min)

Laget: Tormod Eggan, Jo Andreas Flå, Anders Olsen, Håvard Hårstad Meslo, Ola Andreas Hoel, Øystein Østerås, Ola Håker Stavne, Arne Gunnes, Ole Gunnes, Aslak Nyvold

Gule kort: Jo Andreas Flå og Anders Olsen (Rennebu)

Dommer: Petter Eriksen (Trygg/Lade, SK)

