Tok bronse i NM

Denne helga ble det arrangert NM i terrengløp i Frognerparken. Rindal stilte med flere løpere på startstreken og et par av de gjorde det spesielt godt.

Bronse igjen

Mali Eidnes Bakken løp inn til bronse i terrengløp da det ble arrangert på Bratsberg i fjor. I Frognerparken denne helga klarte hun å gjenta den bedriften.

Bakken som deltar i 16-årsklassen i år løp inn til nok en NM-bronse. Hun var 45 sekunder bak den suverene vinneren Ingeborg Østgård i mål, men bare fem sekunder fra sølvet.

Rindalingen brukte en litt annen taktikk enn hun gjorde under fjorårets NM hvor hun var i tet i store deler av løpet, men fikk det tungt på slutten. I år åpnet hun litt mer forsiktig og holdt stort sett samme fart som sølvvinner Freya Mjølsnes.

5. plass

Også Erik Kårvatn fra Rindal IL leverte et sterkt løp i 16-årsklassen. I fjor ble han nummer syv, men i år løp han inn til en sterk 5. plass. Det manglet bare syv sekunder fra å komme på pallen. På den siste knappe kilometeren inn mot mål var han raskest av samtlige. Etter en noe skuffende vårsesong, har Erik kommet sterkt utover denne høstsesongen.

Skadeplaget Langen

Rindalsløperen Helge Langen er ikke helt restituert etter en akillesoperasjonen, men valgte likevel å delta under årets NM. På grunn av skaden valgte han bort piggskoene, men løpet gikk likevel over all forventning. Han hadde forventet en sluttid på rundt 36–37 minutter på den ti kilometer lange løypen, men kom i mål på imponerende 34,30. Han ble til slutt nummer 39 av 62 startende.

I seniorklassen var det Henrik Ingebrigtsen som stakk av med seieren på tiden 30,01. Han var seks sekunder foran langrennsløper Didrik Tønseth i mål.

I seniorklassen for kvinner løp Therese Johaug inn til et suverent NM-gull, nesten halvminuttet foran neste dame.

