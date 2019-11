Hør hva de sier til KIL/Hemne-jentene før opprykksfinalen

Sport

Søndag spiller damelaget til KIL/Hemne den første av to opprykksfinaler mot 1.divisjonslaget Grand Bodø. Kampen går på bortebane.

I den anledning har Sandefjord, som hemnværingene slo ut i kvalikken for å få spille om opprykket, sendt over en video før søndagens kamp. Her kommer Sandefjord-trenere, den tidligere landslagsspilleren Melissa Wiik og den tidligere eliteserieprofilen Peter Kovacs, med lykkeønskninger.

I dag (lørdag) reiser det nåværende 2.divisjonslaget KIL/Hemne til Bodø. Kampen kan du følge live på STs nettside på søndag.

Grand Bodø rykket ned fra Toppserien i fjor, og havnet altså på den berømte åttendeplassen i 1. divisjon i år. Det var laget som havnet der som må møte den endelige vinneren av samtlige 2. divisjonsavdelinger.

Finalen spilles over to kamper, først i Bodø i dag, før siste kamp spilles i Sodvinhallen neste helg.

KIL/Hemne har hatt en eventyrlig sesong, og her er milepælene:

• De vant den ordinære andredivisjonsavdelingen ett poeng foran Fortuna etter 16 kamper. Avgjørelsen falt mot Molde i siste serierunde, da de vant 3–2 med det avgjørende målet bare et par minutter før full tid.

• Dermed var de klare for puljespill, og i den andre runden i KIL/Hemnes første kamp slo de Sandefjord 3–1. Det var etter at Sandefjord hadde slått Mjølner 6–1. I bortekampen mot Mjølner overbeviste laget igjen og vant hele 5–0.

• Forrige helg møttes to puljevinnere på nøytral bane, og i en høydramatisk kamp mot Frigg, vant KIL/Hemne 2–1 etter ekstraomganger.

• Nå venter altså borte- og hjemmekamp mot Grand Bodø, selve opprykksfinalen.