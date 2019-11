Vil ha eksklusiv føråpning for årskortinnehavere

Sport

Leder for Orklandbadet, Geir Mule, orienterte politikerne i Skaun om fremdriften i prosjektet torsdag. Der kom det frem at de tar sikte på å åpne anlegget 26. mars, men at de planlegger en eksklusiv føråpning den 24. mars, for de som har kjøpt seg årskort i anlegget.