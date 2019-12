- Jeg er skuffet over min egen og lagets innsats

Sport

Orkangers 2. divisjonslag har klart seg meget godt mot topplagene i avdelingen. Det har blitt poeng på bortebane både mot Byåsen Bredde og Utleira som ligger på 1. og 2. plass. Det var derfor knyttet en del spenning til hvordan laget ville klare seg hjemme mot nok et topplag. Levanger ligger på 3. plass og jager like bak de to førstnevnte lagene.