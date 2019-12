Fikk julegave på over 600 000 kroner

Sport

Det blir i år rekordstor utbetaling til idretten etter at Lotteri- og stiftelsestilsynet i dag offentliggjorde tildelingen av kompensasjon for vare- og tjenestemoms for 2018. 544 idrettslag i Trøndelag får utbetalt 43,3 millioner kroner. Pengene utbetales i begynnelsen av uke 52.