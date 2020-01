- Jeg synes det er for jævlig. Dette må vi gjøre noe med

Sport

Den totale kostnaden for hoppbakkene i Knyken havnet til slutt på 29,7 millioner kroner for de fem hoppbakkene som har størrelse fra K10 til K68. Orkdal IL har forsøkt å få til et hoppmiljø, men foreløpig har ikke klubben lykkes. Hver sommer og vinter har det blitt arrangert hoppskoler med mellom 15 og 20 barn som deltar og vil prøve idretten, men det å beholde barna innen hoppidretten er ikke like enkelt. Bakkene blir brukt mye på sommeren, men det er stort sett av idrettslag som er på besøk på treningsleir.