- Flere rekorder har blitt slått og vi måtte utvide tilbudet

2019 har vært et godt år for Orkanger Badmintonklubb. For noen år siden hadde ikke badmintonklubben arrangert en eneste turnering, men det har endret seg mye de siste årene med jevnlige turneringer, og i 2019 arrangerte badmintonklubben, for aller første gang, tre store arrangement. Veteran-NM var kanskje ett av de store høydepunktene fra året som var.

- Det har vært et meget innholdsrikt år på mange måter for oss i klubben og andre besøkende. Gjennom året har vi gjennomført flere store arrangementer og det med stor suksess. Først ut var Veteran NM i Badminton som gikk av stabelen 8. til 10. mars i år. Her deltok badmintonspillere fra alle Norges hjørner. Flere hundre kamper ble spilt hvor den ene NM-medaljen etter den andre fikk sin fortjente eier, sier Bernt Erik Sandnes i badmintonklubben.

En av de største i Norge

I slutten av april ble den tradisjonsrike Orkla Cup gjennomført og den har utviklet seg til å bli en av de største turneringene i Norge. I løpet av en helg ble det gjennomført flere 100 kamper.

På høsten ble klubbens tredje turnering gjennomført. Badmintonklubben var usikker på hva de kunne forvente av arrangenmentet som het Yonex Orkland Open, men det ble nok en kjempesuksess.

- Lite visste vi at denne turneringen skulle bli spredd rundt omkring i verdens badmintonmedier. Yonex er et kjent produktnavn blant badminton- og tennisspillere verden rundt. Med dem på laget lå det til rette for nok en suksessrik turnering her på Orkanger. Selv om høsten og førjulsvinteren fylt opp med turneringer så fikk vi bra med deltakere noe vi selvsagt er meget godt fornøyde med, sier Sandnes.

Det er mye arbeid som står bak å arrangere Veteran NM, Orkla Cup og Yonex Orkland Open.

- Hadde det ikke vært for de delaktige i klubben samt litt hjelp fra andre klubber, så hadde det ikke vært mulig å få dette i havn. Tre store turneringer for klubben er mye noe som krever mye fra oss som er med, sier Sandnes.

Suksess blant de yngre

Badmintonklubben er stadig voksende og en økt satsing på badminton blant de yngste har gjort at det har kommet en rekke nye medlemmer i løpet av året.

- På barnetreningene siste del av året har det vært bra med barn og unge. Flere rekorder har blitt slått og hvor vi har sett oss nødt til å utvide dette tilbudet med en halv time ekstra på tirsdager. Tilstrømmingen av nye fjes i klubben er noe vi setter stor pris på. Dette igjen sørger for en større bredde i alderssammensetningen i Orkanger Badmintonklubb, sier Sandnes.

Sandnes understreker at dette er en idrett for hele familien.

- Det unike med badminton som idrett er at hele familien kan være med. Her stilles ingen krav bortsett fra at man har en racket, gode innesko samt lysten til å komme seg litt i bevegelse. Fra de aller yngste ned til rundt seks syv år og oppover til man nærmest parkerer tøflene så passer badminton ypperlig som treningsform, sier han.

Flere turneringer

Også i 2020 blir det flere turneringer i regi badmintonklubben.

- Målet vårt er å ha det moro, få opp pulsen samt ha et godt sosialt samhold. Vi skal arrangere minst to turneringer sammen med lagserien som vi arrangerer i 2020. I tillegg skal mange av våre utøvere delta på en rekke turneringer fjern og nær. 2020 ser lovende ut. Orkanger Badmintonklubb skal være en klubb som fortsatt oppfattes som en klubb som vil være med å bidra til et godt badmintonmiljø for nærområdet og på nasjonalt nivå, sier Sandnes.