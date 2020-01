På pallen i norgescupen

Sport

Denne helga gikk den andre norgescuphelga i skiskyting av stabelen i Drangedal i Telemark. Flere lokale utøvere sto på startstreken og det var spesielt to som utmerket seg spesielt positivt.

Kristin Våga Fløttum fra Skaun IL mistet store deler av fjorårets sesong på grunn av sykdom, men avsluttet sesongen med imponerende resultater i NM.

Helt i toppen

Starten på årets sesong ser imidlertid ut til å bli langt lysere for Fløttums del. I helga var hun tilbake i godt gammelt slag.

I seniorklassen for kvinner gikk hun inn til en 4. plass på lørdagens sprint. Med en bom var hun drøye minuttet bak vinneren og bare seks sekunder fra tredjeplassen.

På den påfølgende jaktstarten søndag fulgte hun opp med nok et strålende løp og ble nummer fire igjen, under minuttet bak vinneren og bare sekunder fra pallplass.

På pallen

Også Marit Østhus gjennomførte ei solid helg. Lørdag gikk hun inn til 5. plass på sprinten i 19-årsklassen. På den påfølgende jaktstarten søndag hadde IL Nor-løperen 41 sekunder å ta igjen til lederen. Østhus åpnet strålende og startet med å skyte tre fulle hus på de tre første skytingene. Det gjorde at hun på siste skyting kjempe om seieren, men to bomskudd førte til at hun mistet kontakten med de to foran, men sikret seg likevel en sterk 3. plass.

Gode sprinter

Orkdal IL-løperne Håvard Mo og Amanda Lynum leverte gode sprinter på lørdag. Lynum som deltar i 18-årsklassen gikk inn til 8. plass, mens hun falt litt i gjennom på jaktstarten og ble nummer 16.

Mo gikk inn til en 11. plass på sprinten, men også han slet på jaktstarten og ble til slutt nummer 28.

Iver Slupphaug som åpnet sesongen fenomenalt i det første norgescuprennet og ble nummer to på fellesstarten på Oppdal, hadde ikke helt den store helga. På sprinten ble han nummer 43, mens han gikk seg opp ti plasser på søndagens jaktstart og ble til slutt nummer 33.