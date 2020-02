Fikk gavesjekk på 15-årsjubileet

Sport

Snillfjord motorklubb feiret fredag kveld 15-årsjubileum i forsamlingshuset Grendstuggu på Evjen. Under festen fikk klubben overrakt en gave på 15 000 kroner fra Trønderenergi.

Bakgrunn er som følger: Motorklubben fikk ikke være med i NTE-konkurransen «Laget mitt», fordi de drev med miljøbelastende aktivitet. Dette fikk NTE etter hvert massiv motbør for, og snudde. Snillfjord motorklubb vant like godt hele konkurransen til slutt og fikk 50 000 kroner.

- Det syntes jeg virket veldig urettferdig, og ønsket derfor å vise at vi i Trønderenergi setter stor pris på den store jobben Snillfjord motorklubb gjør både for små og store utøvere. Klubben er svært aktiv med over 300 medlemmer, og har et imponerende aktivitets- og dugnadsnivå. Vi lovte dem derfor umiddelbart 10 000 kroner, forteller Stig Tore Laugen, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnsansvar i Trønderenergi.

Fredag kveld hadde klubben altså 15-årsjubileum, med familiemarkering i Grendstuggu Evjen.

- Gitt at klubben hadde 15-årsjubileum, fant vi ut at vi måtte legge på 5000 kroner – slik at bidraget fra Trønderenergi ble på 15 000 kroner. Gaven ble veldig godt mottatt av klubben, forteller Laugen.

Klubbens leder, Jan Rune Berdal, kalte pengegaven storslått, og han lovte å bruke pengene fornuftig.

- Det setter vi stor pris på, sier Laugen.

Det ordnet seg dermed på beste vis for motorklubben, som også fikk inn rundt 5000 kroner fra privatpersoner, etter NTEs diskvalifisering i første omgang av klubben. Inkludert pengene fra Trønderenergi, sitter nå Snillfjord motorklubb igjen med rundt 70 000 friske kroner.