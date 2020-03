Småtrolluka utsatt på ubestemt tid: - Vi tar selvsagt dette på høyeste alvor

Sport

Norges Fotballforbund og TINE gjør fortløpende risikovurderinger knyttet til gjennomføring av årets TINE Fotballskoler. I dag har de kommet med en oppfordring til alle Tine Fotballskolene som skal arrangere i juni/juli om å utsette sine arrangement til august eller senere utover høsten.

- Styret i Småtrolluka tar selvsagt dette på høyeste alvor, og Småtrolluka 2020 utsettes derfor nå til august eller til annet mulig tidspunkt utpå høsten. Vi oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd og regler, og å gjøre trygge valg for seg selv og alle andre, skriver leder for Småtrolluka Rune Løfald i en epost.

Svært arrangement

Småtrolluka er et meget viktig arrangement for Rindal IL og samler mellom 600-700 i sentrum i uken den pågår. I fjor deltok over 200 barn på den tradisjonsrike fotballskolen som ble startet av tidligere landslagstrener for 35 år siden. Småtrolluka er ikke bare en fotballskole, men mer en aktivitetsskole hvor barna kan få prøve både klatring, skyting, ridning, golf og mye mer.

Stort overskudd

Ikke bare for Småtrolluka barn i aktivitet, men det er også en av de aller viktigste inntektskildene til idrettslaget. I fjor gikk fotballskolen med flere hundre tusen i overskudd.

- Det betyr mye. Vi ligger på et overskudd på 200.000 kroner før vi ser på sponsorinntektene. Vi har ikke eksakte tall på hvor mye sponsorinntektene utgjør, men det er gode inntekter for idrettslaget, sa sportslig leder for Småtrolluka, Yngve Bakken, i et intervju med ST i fjor sommer.