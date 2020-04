Spilte midtstopper i «Orklas beste kamp noensinne»

Sport

Navn: Gøran Aakerholm

Alder: 30

Bosted: Vormstad

Yrke: Lærer ved Årlivoll skole, Svorkmo

Klubber: Svorkmo/NOI, Orkanger, Orkla

Drømmelaget (4-3-3): Even Rønningsbakk - Knut Kåre A. Brøndbo, Morten Pedersen, Rune Torjuul, Kim Kielland - Are Groven, Kjetil Steen, Steinar Gjersvoll - Erlend Løkken, Erik Helgetun, Torodd Asphjell.

Reserver: Håvard Metliås (keeper), Espen Westberg, Ola Solhaug, Stian Bergsrønning, Roy Bolme.

Gøran Aakerholm (30) var midtstopper da Orkla i tv-sendt cupkamp drev Rosenborg-stjernene til vanvidd.

- Det var nesten 3000 tilskuere på Fannremsmoen, og kampen ble sendt på TV2. RBK scoret ganske tidlig etter et sleivspark, men puttet de to siste helt på tampen av kampen. Dette må være den beste kampen Orkla noen gang har spilt, tatt motstanderen i betraktning. Vi spilte så bra at Kjernen (RBKs supportere) kåret sin egen keeper til banens beste, forteller Aakerholm om kampen i 2014, og som han trekker fram som kanskje karrierens høydepunkt.

Les også: - Kraftplugg som var lynkjapp og råsterk. Tok også godt vare på meg på fest

Foruten denne kampen og cupkampen mot Lillestrøm (0-5) på hjemmebane i 2007, har han stort sett spilt i 3.-, 4.- og 5. divisjon. 30-åringen ble som junior tatt opp i A-stallen til Orkla. Her ble han tatt imot av blant annet Kjetil Steen.

- God, men lat

- Kjetil må med på mitt drømmelag. Han var god, men litt lat, minnes Aakerholm.

Av andre som får plass på «The dream team» er den trofaste klubbsliteren Even Rønningsbakk.

- Han er med fordi han fortjener det, poengterer Aakerholm.

Les også: - Laget mitt var nesten like god på fest som på banen

Som reservekeeper er Håvard Metliås med.

- Håvard er den eneste lokale spilleren jeg har opplevd som har fått rødt kort fra benken. Han var til tider litt hissig på dommerne, humrer 30-åringen og har enda en historie på lur om andrekeeperen: - Håvard fikk én A-kamp for Orkla. Det var i 4.divisjon mot KIL/Hemne 2. Vi scoret sju mål. Det bør holde til seier, men kampen endte 7-7. Dette var ikke Håvards beste dag, for å si det sånn.

Inn på laget før KK

Stian Bergsrønning får også en plass på benken - der han ifølge Aakerholm hører hjemme.

- Vi diskuterer ennå at Stian ble prioritert foran Knut Kåre Brøndbo (KK) på venstreback under Nils Arne Eggen, da sistnevnte var trener i Orkla. Det mente mange var feil, ler vormstadbyggen.

- Vi setter inn Stian for KK i andre omgang. Da blir han nok fornøyd, legger han til med en humoristisk tone.

Les også: Fotballkarrieren ødelagt av fylletur

- Hvem er den beste spilleren du har spilt med gjennom alle åra?

- Pål Andre Helland på sonekretslaget. Han var veldig god, og til og med ett år yngre enn oss andre. Av spillere på lokalt nivå, er nok Erlend Løkken den beste. Han var ekstrem, svarer Aakerholm.

Eggen beste trener

- Og hvem er den beste treneren du har hatt?

- Jeg kommer ikke utenom Eggen og Arnstein Røen (A-lagstrenere sammen i Orkla). Men jeg må også nevne Eivind Selven, som trente vårt meget gode juniorlag i Orkla, sier han.

Les også: Fikk oppfylt drømmen om Chelsea-besøk

Aakerholm tok fatt på trenergjerningen på slutten av sin spillerkarriere. Først fulgte han 2004-kullet til Orkdal/Orkla et par år fram til de ble 14 år. Deretter tok han over som A-lagstrener (spilte også selv) for Svorkmo og rykket opp fra 5.- til 4.divisjon.

Før denne sesongen kom han tilbake til Orkla som assistenttrener for A-laget i spann med spillende hovedtrener, Steinar Gjersvoll.