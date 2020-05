Angrer litt på at han takket nei til byklubben

Jeg hadde bestemt meg allerede i mai den sesongen for å gi meg ved sesongslutt.

Sport

Navn: Brage Meistad

Alder: 50

Bosted: Jåren, Skaun

Yrke: Snekker, Villaservice

Klubber: Buvik, Leik, Orkanger, Orkdal, Orkla, Skaun

Drømmelaget (4-3-3): John Torgeir Konstad - Richard Wold, Roger Albertsen, Roger Ophaug, Knut Arne Bakke - Arnt Johny Tanem, Jon Birger «Jonnis» Ustad, Tor Arne Kvam - Vegard Heggem, Frank Robert Husby, Pål André Riaunet.

Reserver: Clas André Guttulsrød (keeper), Jan Ståle Berg, Terje Mælen, Kjetil Trøan, Terje Staveli.





Brage Meistad vokste opp på Ilhaugen i Buvika. Han var ikke noe supertalent i ung alder, men trente mye, spesielt på at venstrefoten skulle bli like god som høyre. Han lyktes, og etter hvert ønsket han å prøve seg på et litt høyere nivå enn det A-laget til Buvik var den gangen. Første stopp ble hos Leik på Hølonda.

Meistad ble nærmest en klubbnomade, og hadde sine fleste og beste fotballår på seniornivå i daværende Orkdal kommune. Han spilte både for Orkanger, Orkdal og Orkla, før han avrundet karrieren i moderklubben Buvik og til slutt i Skaun.

- Jeg hadde vel drøyt 20 sesonger i seniorfotballen, oppsummerer 50-åringen.

Mestret alle plasser

Meistad var som poteten på banen - kunne brukes til alt. Det spilte nesten ingen rolle hvor han spilte. Han mestret det likevel.

Se disse drømmelagene:

• Nikki Konstad

• Kjetil Steen

• Gøran Aakerholm

• Kjell Singsdal

• Anita Sluphaug Kjerstad

• Magne Kirkholt

• Kjersti Dalum Sødahl



Det aller høyeste nivået nådde han med Orkdal, i daværende 2. divisjon. I 1995-sesongen spilte han så bra at det kom tilbud fra klubber opp ett hakk.

- Både Byåsen og Nardo, som begge spilte i 1. divisjon (dagens Obos-liga) tok kontakt. Jeg hadde mest lyst til Byåsen. Der var de fleste spillerne på min egen alder. Jeg spilte også en treningskamp for dem denne høsten mot Strindheim, forteller han.

En overgang dit gikk imidlertid i vasken, blant annet for at byklubben og Orkdal IL ikke kom til enighet om overgangssummen.

Manglet godfølelsen

- Men hva med Nardo?

- Jeg hadde ikke riktig magefølelse for det laget akkurat da. Men sett i ettertid, er det litt surt å tenke på at jeg ikke tok sjansen og prøvde, sier han.

- Hva er høydepunktene dine gjennom en lang karriere?

- Ett av dem må bli da Norwich fra England spilte treningskamp i Idrettsparken rundt 1990 mot et lag satt sammen fra både Orkanger og Orkdal. Jeg var med og spilte midtstopper, passet blant annet på den skotske landslagsspilleren Robert Fleck. Tempoet var så høyt, at jeg var helt ferdig etter 11 minutter, ler han og forteller at de tapte bare 0-3.

Flere cuptap

Et annet er da Leik, med Meistad som høyreback, møtte Rosenborg i første runde i cupen på hjemmebane på Korsvegen på Hølonda.

- Jeg passet på Mini. Det gikk ganske bra. Vi tapte 0-5, og Rosenborg vant både serie og cupen det året, forteller han.

Skauningen minnes også godt da Orkdal i 1995 tapte cupkampen på Fannremsmoen mot Molde, etter ekstraomganger.

- Vi spilte en kjempekamp, men tapte dessverre 1-2. Molde vant for øvrig cupfinalen senere samme år, sier han.

Beste spiller

- Hvem er den beste spilleren du har spilt med gjennom alle disse åra?

- Det er uten tvil Vegard Heggem. Jeg var i Orkdal da han kom inn i A-stallen som ung gutt. Det var artig å se framgangen hans underveis. Og det unike med ham, var at han alltid ga hundre prosent, uansett. Driblet du ham på trening, kom han tilbake. Du ble aldri kvitt ham, humrer Meistad, om rennbyggen, som senere ble kjent for å score vinnermålet for Rosenborg mot Milan, før han ble Liverpool-spiller.

- Hvem er den beste treneren du har hatt?

- Kolbjørn Fuglås i Orkdal. Han var flink til å holde treninger, samt at han var veldig tydelig på spillemåte. Bård Stenseth var også en bra trener, selv om han var en annen type enn Fuglås, svarer Meistad.

Trenersuksess i Buvik

Etter spillerkarrieren har han som mange andre foreldre gått inn i trenerrollen. Han har i mange sesonger trent sin egen datter i Skaun, som nå spiller på J15-laget. Men Meistad var også treneren, som sammen med nevnte Bård Stenseth, førte Buviks A-lag opp i 2. divisjon for en god del år tilbake.

- Du rykket opp med Buvik-gjengen fra 3. divisjon, men verken du eller Stenseth ble med opp som trener. Hvorfor?

- Jeg hadde bestemt meg allerede i mai den sesongen for å gi meg ved sesongslutt. Det tok så mye tid, og jeg var mye borte fra familien, forklarer han.

Det ble med ett år i 2. divisjon for gultrøyene. Deretter gikk turen nedover igjen i seriesystemet.

- Hvilke ambisjoner har du som trener nå?

- Jeg har ingen ambisjoner, utover å være en god trener, fastslår han.