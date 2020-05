Kun halv sesong for breddefotballen

Sport

Trøndelag fotballkrets kom nylig med informasjon om hvordan breddefotballen (kamper) skal organiseres i kjølvannet av koronautbruddet. Breddefotballen innebærer 4. divisjon for herrer og nedover, 2. divisjon for damer og nedover, oldboys, samt seriespill for barn og ungdom.

- Vi er godt i gang med å forberede og gjennomføre det arbeidet som må gjøres ut ifra at fotballkampene kan starte opp igjen. Det må tas forbehold om at det faktisk er mulig å komme i gang med kamper, opplyser fotballkretsen.

Hovedessensen er at vårsesongen for alle lag er slettet/avlyst. Det blir kun gjennomført enkle serier - altså kun høstsesongen.

For senior er planen oppstart fra 7. august. Spilledatoer for høstsesongen opprettholdes, og opp- og nedrykk gjennomføres på vanlig måte.

Det er også skissert at KM-sluttspill gjennomføres som normalt på tampen av sesongen

For aldersbestemt fotball (10-19 år) der man opererer kun med halvårssesonger, er det oppsettet på vårsesongen som opprettholdes - og som spilles i høst.

For de lagene som inngår i helårsserier utgår vårsesongen, og det er høstoppsettet som gjennomføres.

For de aller yngste spillerne (6-9 år), er det klubbene selv som organiserer kampene på høsten.

PS! Eliteserien, Obos-ligaen og 2.- og 3.divisjon for menn, samt Toppserien og 1.divisjon for damer, organiseres på en «annen måte». Her kommer det svar om oppstart, og hvordan det skal organiseres med hel eller halv serie innen de nærmneste dagene.