– Det vil irritere meg grenseløst hvis en frisbeespiller sperrer for etablerte stier

Det skal aldri kastes med mindre man vet at man har full kontroll på hva man har foran seg

Sport

– Da jeg lufta hundene mine så jeg at det var en hel armada av folk som dreiv på og rydda og styra. Jeg spurte ei hyggelig dame som svarte at de skulle bygge frisbeegolfbane. Da begynte jeg å tenke på at det ikke er bare bare, sier Eirik Muan.