– Dæven. Det er flere enn vanlig

Sport

Søndagens cupkamp mellom Orkla og Freidig var ikke bare den første kampen på nytt kunstgressdekke. Det var også den første offisielle kampen (serie eller cup) spilt i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt etter at kulturminister Abid Raja åpnet opp for at barn og unge under tjue år kan spille fotballkamper igjen.