Ekspropriasjonsklagen førte ikke fram

Sport

Som kjent ønsker Leangentravets eiendom AS å bygge ny travbane til erstatning for Leangen på Fannrem. Kommunestyret i Orkland vedtok reguleringsplanen for Midt-Norge travbane den 24. juni i år, men prosjektet har så langt ikke kunnet igangsettes, på grunn av at den ene grunneieren, Randi Jacobsen, nektet å selge et areal på 36 dekar til utbyggeren - Leangentravets eiendom AS.