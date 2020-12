Ansetter ikke ny daglig leder: - På grunn av situasjonen velger vi å vente

Sport

I oktober ble det kjent av Magne Fossbakk ikke kom til å fortsette som daglig leder i Orkdal IL etter nyttår. 71-åringen hadde da vært leder i idrettslaget siden 2011 og hadde bestemt seg for å trekke seg tilbake.

- Jeg tror det er fornuftig for alle parter at jeg nå trekker meg tilbake. Jeg tror dette er sunt for både meg og laget, som nå kan få noen nye krefter inn, sa Fossbakk til ST i oktober.

Venter med ansettelse

Styreleder i Orkdal IL, Kjersti Lund Olsen, sa den gang at styret hadde startet arbeidet med å finne en erstatter til Fossbakk, men nå har styret kommet frem til at de må trekke i det økonomiske håndbrekket. Avlyste arrangementer og mindre utleie har ført til at det per dags dato ikke er rom for å ansette en ny daglig leder.

- Styret har blitt enig om at vi ikke kommer til å ansette noen ny daglig leder med det første. Dette er på grunn av den økonomiske situasjonen som følge av koronapandemien og det er ikke forsvarlig å ansette noen per dags dato, sier Olsen.

Johnsen tar over ansvaret

Ifølge Olsen blir det Thor Arne Johnsen som kommer til å ta over ansvaret som daglig leder, men han kommer ikke til å bli satt til alle oppgavene som Fossbakk har hatt ansvaret for.

- Det er Thor Arne som kommer til å ta daglig leder-stillingen inntil videre. Vi er veldig glade for at han ønsker å ta på seg det ansvaret, men han kommer ikke til å gjøre alt alene. Vi har blitt enige om at det skal delegeres ut oppgaver til driftsstyret. Det er mulig at dette blir en ordning som skal vare ut neste år. Det kommer litt an på situasjonen fremover, sier styrelederen.

Skal ansette på sikt

Selv om en daglig leder ansettelse i første omgang blir satt på vent, er planen at styret skal ansette en ny leder.

- Ja, vi kommer til å ansette en ny daglig leder når ting blir mer normalt igjen. I mellomtiden er vi trygge på at Thor Arne kommer til å gjøre en god jobb. Han har vært med på dette lenge og vet hva det dreier seg om. Og selv om Magne nå gir seg som daglig leder, så kommer han til å bidra med enkelte ting likevel, sier Olsen.

Fossbakk startet startet først i 50 prosent stilling 1. august i 2011, men 1. januar 2012 gikk han over i 100 prosent stilling som han har hatt frem til nå.

- Jeg blir aldri en Magne

Johnsen som blir fungerende daglig leder over nyttår har jobbet tett med Magne Fossbakk siden knykenutbyggingen startet. Johnsen har i en årrekke vært leder anleggsavdelingen i Orkdal IL og prosjektleder i Knyken. Han ser frem til den nye oppgaven med skrekkblandet fryd.

- Vi fant ut at vi sammen kunne få til dette og vi turte ikke å gå på med en ansettelse slik som situasjonen er nå. Jeg blir aldri en Magne, men kanskje en «light» utgave av han. Vi kommer til å dele en del på oppgavene og ta det som en dugnad, sier Johnsen og ler.

- Dugnad begynner dere vel å bli ganske dreven på?

- Jeg må nesten si at vi kan det med dugnad. I praksis så kommer jeg til å få god hjelp med de oppgavene jeg har hatt tidligere, slik at jeg kan bruke tid på en del av det Magne har jobbet med. Jeg både gler meg og gruer meg. Men jeg og Magne har jobbet godt sammen i mange år og vi har samarbeidet en god del. Det kommer vi nok til å gjøre en del fremover også, sier Johnsen.