Et sterkt vennskap - ei vanskelig reise

Sport

Med en far og en onkel som drev en travtrenerstall med suksess gjennom mange år, er Eirin Sørmo på mange måter født inn i travsporten. For fire år siden var hun i forbindelse med sin egen travtrenerutdanning utplassert hos suksesstreneren Geir Vegard Gundersen, hvor hun fikk stifte bekjentskap med "franskmannen" Chianti Premium. Etter en bra innledning på karrieren i Frankrike, fikk hesten problemer med helsa, og ble deretter sendt til Gundersen, i håp om at han skulle få skikk på ham.